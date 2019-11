Luxemburg erlässt Gesetz gegen die Klimakrise

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Wir erkennen die Klimakrise an und haben beschlossen, die Treibhausgasemissionen bis 2030 gegenüber dem Niveau von 2005 um 55 Prozent zu reduzieren. Wir nehmen den Klimawandel ernst. Deshalb haben wir uns diese ehrgeizigen Ziele gesteckt», sagte Claude Turmes, Energieminister (Déi Gréng). Am Freitag präsentierten er und seine Parteikollegin, Umweltministerin Carole Dieschbourg, das neue Klimagesetz. Der Text soll als Grundlage für alle zukünftigen Klimaschutzmaßnahmen dienen.

«Wir legen zunächst die Prinzipien fest, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren. Klimagerechtigkeit und die soziale Gerechtigkeit werden im Einklang stehen», erklärt Dieschbourg. Luxemburg sei eines der Länder, das seiner Verantwortung gerecht werde. «Mit den 200 Millionen Euro, die wir zwischen 2021 und 2025 investieren werden, halten wir nicht nur das Pariser Abkommen ein, sondern schaffen auch Gerechtigkeit zwischen den Generationen. Wir kommen damit der Forderung der jungen Menschen nach», so Dieschbourg weiter

« Atomkraft ist keine Lösung »

Beide Minister legten auch viel wert auf die Aussage, dass das Großherzogtum künftig auf Kernenergie verzichten möchte: «Das machen wir mit diesem Gesetz sehr deutlich. Kernkraft ist nicht die Lösung für die Klimakrise», sagte Turmes.

Am kommenden Freitag sollen die Maßnahmen der Regierung gegen die Erderwärmung im Rahmen des Klimapakts genau vorgestellt werden. Der am heutigen Freitag veröffentlichte Text legt lediglich den rechtlichen Rahmen fest. «Wir schaffen einen interministeriellen Ausschuss, in dem alle betroffenen Ressorts zusammentreffen. Dort werden dann auch neue Maßnahmen und Änderungen vorgeschlagen, wenn die Antsrengungen nicht zufriedenstellend sein sollten», sagte Turmes. Darüber hinaus soll eine Plattform ins Leben gerufen werden, die «Umweltverbände, Gewerkschaften und Arbeitgeber zur Diskussion zusammenbringt.»

Ein neuer wissenschaftlicher Ausschuss soll der Regierung dabei «helfen, den Klimawandel besser zu verstehen», sagte Turmes. Zudem legt der Text die Grundsätze für die unterschiedlichen Sektoren fest – Industrie und Bauwesen, Verkehr oder Landwirtschaft. «Wir haben für jeden Sektor ein Emissionsbudget, das jährlich überwacht wird. Wenn ein Sektor zu viele Emissionen produziert, haben wir die Möglichkeit, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen», erklärt Dieschbourg.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)