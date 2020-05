Super 98 klettert wieder über die Euro-​​Grenze

Wie bereits am vergangenen Wochenende klettert der Super 98-Preis auch am Donnerstag wieder nach oben. Für den Liter werden 1,021 Euro fällig, wie die Regierung am Mittwoch mitteilte.

Die Preise für Super 95 (0,927 Euro/Liter) und Diesel (0,835 Euro/Liter) bleiben unverändert.

(L'essentiel)