Sollen Fahrzeuge trotz Corona-​​Krise zur Inspektion?

Die Fahrzeugprüfstellen im Land befinden sich im Mittelpunkt der Diskussion, denn trotz aller Regierungsmaßnahmen sind sind die Türen weiter geöffnet. Sowohl Mitarbeiter, als auch Autobesitzer machen sich Sorgen. Einige Autofahrer weigern sich sogar zur Prüfstelle zu fahren solange die Isolierungsmaßnahmen gelten. «Ich möchte nicht, dass jemand sich in mein Auto setzt, um Überprüfungen durchzuführen», sagt ein Leser von L’essentiel.

Seit dem 17. März und bis mindestens 26. April, werden nur noch Fahrzeuge zur Inspektion geschickt, deren TÜV-Zertifikat bereits abgelaufen ist – oder in den zwei kommenden Wochen ausläuft, wie das Mobilitätsministerium am Dienstag mitteilte. Hygienevorschriften wurden getroffen, um den Kontakt zwischen dem Mitarbeiter und dem Autofahrer zu vermeiden. In geschlossenen Räumen dürfen sich gleichzeitig nicht mehr als fünf Personen befinden. Der Prüfer muss darüberhinaus einen Abstand von zwei Metern beachten und Handschuhe tragen. Falls er sich ins Auto setzen muss, wird der Sitz mit einem Bezug geschützt.

Verlängerung der Zertifikat-Gültigkeit?

Bisher sei für die Behörden eine Aussetzung der Aktivität außer Frage auch wenn sich das Ministerium «das Recht vorbehält, die Einschränkungen aufgrund ihrer Einschätzung der Situation» anzupassen. Der Verband MOBIZ – Mitglied des Luxemburger Handelsverbands CLC – zeigt sich wegen der möglichen Übertragung des Virus innerhalb der Fahrzeuge besorgt. Deshalb schlägt der Verband vor, die Gültigkeit des Zertifikats «von drei auf sechs Monate» zu erweitern, da «die Fahrzeugflotte in Luxemburg sowieso relativ jung ist».

Der Luxemburger Verbraucherverband ULC ist über die Entscheidung der Behörden erstaunt. Er möchte daran erinnern, dass es derzeit schwierig ist, sein Auto reparieren zu lassen, da die Werkstätten nur einen Notdienst anbieten können. Der ACL schlägt ebenfalls eine sechsmonatige Verlängerung der Gültigkeit von TÜV-Zertifikaten vor, die am 1. Juni ablaufen.

(jg/L'essentiel)