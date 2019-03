Luxemburger Masern kommen aus Frankreich

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nachdem die Masern 2017 als im Großherzogtum ausgerottet galten, erkrankten vor wenigen Tagen fünf junge Luxemburger an dem Virus. Nun informierte Gesundheitsminister Étienne Schneider in einer parlamentarischen Stellungnahme über diesen Ausbruch. Mit dem Aufkommen der Krankheit im französischen Skigebiet Val-Thorens, habe das Gesundheitsministerium bereits einen Ausbruch in Luxemburg befürchtet.

Letzen Endes sei es dann auch ein Teenager, der dort Urlaub gemacht hatte gewesen, der das Virus einschleppte und weitergab. Bis zum 28. März sind den Behörden in Luxemburg laut Schneider zwölf Fälle von Masern gemeldet worden. Alle hätten Kontakt zu dem jungen Urlauber gehabt. «Die meisten Patienten sind Freunde und Klassenkameraden, die nicht geimpft wurden», so der Minister.

Die Gesundheitsbehörde habe das Umfeld des Urlaubers genau unter die Lupe und den Impfstoff kostenlos zur Verfügung gestellt.

(th/L'essentiel)