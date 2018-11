Wasser der Alzette ist weiß verfärbt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Spaziergänger bemerkten am Montagnachmittag gegen 16.50 Uhr im Parc Laval in Luxemburg-Stadt in Höhe der Rue Laurent Ménager eine Verfärbung der Alzette. Wie auf den Bildern zu erkennen ist, war das Wasser milchig-trüb.

Wie ein L’essentiel-Leser, der zu diesem Zeitpunkt ebenfalls vor Ort war, berichtet, sei die Verfärbung des Wassers möglicherweise auf aufgewirbelten Sand zurückzuführen. Denn seit rund einer Woche werden im Parc Laval Bohrversuche betrieben. Ob sich das Wasser tatsächlich aus diesem Grund verfärbt hat, hat die Wasserwirtschaftsverwaltung (Administration de la gestion de l'eau) bislang nicht bestätigt.

(L'essentiel)