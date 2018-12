Glühwein-​​Fans haben die Qual der Wahl

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Dies ist das erste Mal, dass ich einen Rosé-Glühwein probiere, und ich bin begeistert. Im Vergleich zu traditionellem Glühwein ist Rosé etwas weicher», sagt der 37-jährige Jacques auf dem Weihnachtsmarkt am Place de la Constitution in Luxemburg. «Bratapfel ist unsere Spezialitäten. Es ist Weißwein, dem wir Apfelsaft und Zimt hinzufügen. Der Preis für alle unsere Glühweine beträgt 3,50 Euro», erklärt Mara, Verkäuferin beim «Luxemburger Glühweintreff» am Place de la Constitution.

Aber auch wenn sie Konkurrenz bekommen, führt an den Klassikern kein Weg vorbei. «Unser roter Glühwein mit einem Spritzer Amaretto ist der klare Favorit unserer Kunden. Wir verkaufen ihn für 3,50 Euro», erklärt Jean-Marc, bei «ROOS» auf dem Weihnachtsmarkt in Esch/Alzette. Der 45-jährige Ali kommt am liebsten hierher: «Ich mag süßen Glühwein.»

«Wir verkaufen die klassischen Glühweine für drei Euro. Aber «Hugo» mit Prosecco ist unsere Spezialität. Er kostet vier Euro», erklärt Albert auf dem Weihnachtsmarkt in Differdingen.

(Ana Martins/L'essentiel)