Zugausfälle zwischen Dippach und Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf der Linie 70 zwischen Luxemburg und Dippach müssen Bahnreisende am Dienstag mit mehreren Ausfällen und Verspätungen in beiden Richtungen rechnen. Das teilten die CFL in einer Pressemitteilung mit. Auf der Strecke funktioniert die Oberleitung nicht mehr.

Das Problem könne den ganzen Tag bestehen bleiben. Zwischen Bonneweg und Dippach-Reckingen wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet.

(L'essentiel)