30 Fälle von Kinderpornographie

Die Zahl der Fälle von Kinderpornographie ist in Luxemburg in den letzten Jahren relativ stabil geblieben. Im vergangenen Jahr haben die Gerichte 30 Fälle behandelt, in denen es um die Ausstrahlung oder das Betrachten von kinderpornographischem Material ging.

In den beiden Vorjahren wurden 29 und 31 Fälle ermittelt. Für das laufende Jahr wurden bis zum 9. August 27 Fälle registriert, davon 23 bei der luxemburgischen Staatsanwaltschaft und vier bei der Staatsanwaltschaft Diekirch.

Personen, die derartige Bilder veröffentlichen oder gezielt danach suchen, können strafrechtlich verfolgt werden. In einer parlamentarischen Antwort von letzter Woche stellten Justizminister Felix Braz (Déi Gréng) und Heimatschutzminister Etienne Schneider (LSAP) klar, dass sogenannter Cybersex, bei dem ein «Webcam-Kontakt zwischen einem Minderjährigen und einem Erwachsenen hergestellt wird» und dann für Geld sexuelle Handlungen gefordert werden, rechtlich einen Unterschied zur klassischen Kinderpornographie darstellen. In Luxemburg wurden keine derartigen Fälle gemeldet.

(jg/L'essentiel)