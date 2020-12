Betrunkene bedroht Jugendliche mit Messer

Eine Frau hat in Differdingen am Mittwochabend gegen 21 Uhr mehrere Jugendliche in der Nähe der Rue Adolphe Krieps mit einem Messer bedroht. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit. Die Frau sei stark betrunken gewesen und habe die Gruppe grundlos attackiert. Bei einem darauffolgenden Handgemenge habe einer der Jugendlichen der Frau das Messer entreißen können. Der Jugendliche übergab das Messer dem Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes.

Die alarmierten Polizisten stellten die Betrunkene wenig später in der Rue Adolphe Krieps. Sie schlug mit ihrer Handtasche nach den Beamten. Da sie so stark dem Alkohol zugesprochen hatte, dass sie für sich und Dritte eine Gefahr darstellte, nahmen die Polizisten die Frau in Gewahrsam.

(L'essentiel)