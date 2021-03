Bürgermeister bringt weitere A31-​​Route ins Spiel

In die Diskussion um die Streckenführung der Westumfahrung der A31 bei Thionville hat der Bürgermeister von Florange, Rémy Dick, eine neue Variante eingebracht. Während unter den übrigen Bürgermeistern der Region Moselle-Nord die Tunnellösung (2,5 Kilometer langer Tunnel unter der Gemeinde Florange) favorisiert wird, könnte auch die von Dick vorgeschlagene Trasse den Zuschlag erhalten. Bei dem Projekt A31 soll die Autobahn von Richemont bis zur luxemburgischen Grenze verlegt werden.

Nach dem ArcelorMittal seine Kokerei in Serémange-Erzange dichtgemacht hat, ist Bürgermeister Dick auf die Idee gekommen, die entstandene Brache für die neue Autobahntrasse zu nutzen. Seine Strecke würde etwas weiter westlich verlaufen als die bislang angedachten Lösungen. Die Brachen-Lösung habe mehrere Vorteile: Die Länge des notwendigen Tunnels würde von 2,5 Kilometern Länge auf einen Kilometer schrumpfen. Außerdem würde diese Streckenführung die Belastung für die Bevölkerung reduzieren, da die Autobahn dann rund 300 Meter von der angrenzenden Bebauung entfernt verlaufen würde. Die Gesamtkosten des Projekts würden dadurch ebenfalls sinken. So ist es nicht verwunderlich, dass einige Bürgermeister der umliegenden Gemeinden Dicks Vorschlag inzwischen befürworten. Jetzt ist der französische Staat am Zug, die Präfektur prüft derzeit die eingereichten Unterlagen.

Zwei weitere Strecken im Rennen

«Diese Phase wird etwa 8 Monate dauern, danach wird es etwa zwei bis drei Jahre dauern, bis die Gemeinnützigkeit erklärt wird», sagt Rémy Dick auf Nachfrage von L'essentiel. Im besten Fall könnten die Arbeiten 2025 oder 2026 beginnen, falls keine weiteren Einwände erhoben werden.

Zwei weitere mögliche Streckenführungen sind noch im Rennen. Die F4-Route – die also Florange mit einem 2,5 Kilometer langen Tunnel durchquert – und die F10-Route über Illange, die als Standard-Lösung gilt und von Paris favorisiert wird. Zur Finanzierung der Strecke soll eine Mautgebühr zwischen einem und zwei Euro pro Durchfahrt ab Thionville erhoben werden. Die Konzession ist schon vorhanden. Die Kosten des Projekts werden auf etwa eine Milliarde Euro geschätzt. Sie sollen zwischen dem Konzessionär und dem französischen Staat geteilt werden, wobei dieser etwa 400 Millionen Euro beisteuert.

(pp/L'essentiel)