PwC profitiert von neuen Finanz-​​Regularien

Das Beratungsunternehmen PwC Luxemburg hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 445 Millionen Euro erzielt. Das Plus bis Ende Juni betrug 10,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, erklärte PwC am Montag. Die Sparte Audit und Zertifizierung trug 42,1 Prozent zu den Bruttoeinnahmen bei (plus 4 Prozent), die Abteilung für Steuern 33,2 Prozent (plus 12 Prozent) und Beratung knapp ein Viertel (plus 20 Prozent).

«Es gibt zwei Hauptfaktoren, die dieses Wachstum erklären. Der erste hat mit neuen Regelwerken, vor allem im Finanzdienstleistungsektor zu tun (ungefähr die Hälfte der Einnahmen von PwC kommen aus dieser Branche, Anm.). Wir haben außerdem in den vergangenen zwei bis drei Jahren stark in den Ausbau unserer technologischen Kompetenzen investiert, was sich jetzt bezahlt macht und uns viel Arbeit bringt», sagt Vorstandschef John Parkhouse.

Bald 3000 Mitarbeiter

PwC veröffentlicht seit zwei Jahren neben den Finanzergebnissen auch Zahlen zu sozialen und gesellschaftlichen Aspekten seiner Aktivitäten. So wurde im Vorjahr bei 21 Mitarbeitern der Beratungsfirma ein Burnout diagnostiziert (0,77 Prozent der Belegschaft). Das Unternehmen will sich dafür einsetzen, diese Zahl durch verschiedene Maßnahmen zu senken.

PwC eröffnete seine Luxemburg-Filiale im Jahr 1998. Die Gesellschaft mit Hauptsitz am Ban de Gasperich beschäftigt heute an die 2900 Mitarbeiter. Künftig will sich die Beratungsfirma stärker mit dem Thema Mobilität auseinandersetzen. Viele Mitarbeiter können bereits heute «Home Office» nutzen, auch eine Verlegung von Büros näher an die Grenze wird geprüft.

(L'essentiel)