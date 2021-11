«Black Friday» ist nicht mehr nur an einem Tag

Der Black Friday, ein kommerzielles Ereignis aus den USA, findet theoretisch an einem einzigen Tag statt – natürlich an einem Freitag. Aber Elektronikgeschäfte und Boutiquen, die zu großen Ketten gehören, haben sich inzwischen darauf verlegt, den Black Friday auf mehrere Tage zu verteilen. «Die Zentrale entscheidet», kommentierte eine Verkäuferin in einem Juweliergeschäft in der Hauptstadt, wo die Sonderangebote bereits am Montag gut sichtbar waren.

Durch die Aufteilung entzerrt sich der Black Friday - im Sinne der Kunden und der Händler. «Aber das kommt uns entgegen», sagt die Verkäuferin, «denn viele unserer Kunden arbeiten in Büros in Luxemburg und kommen daher eher unter der Woche als am Wochenende». Einige Geschäfte haben die Sache in zwei Hälften geteilt.

«Wir können nicht das ganze Jahr über Ausverkauf haben»

Ganz anders die Geschäftsführerin einer Parfümerie: «Wir haben am vergangenen Wochenende einen Pre-Black-Friday gemacht, um uns an die Konkurrenz anzupassen», erklärt sie. «Und am nächsten Wochenende machen wir weiter mit tollen Angeboten. Aber diese Woche machen wir nichts, sonst gibt es keine Grenzen mehr, wir können nicht das ganze Jahr über Ausverkauf haben».

In Bezug auf den Verkauf ist der Black Friday konsequent, betonen die Händler. «Viele Kunden kommen, um nach Geschenken für die Feiertage zu suchen», berichtet eine Verkäuferin in einem Dessousgeschäft. «Wir haben Sonderangebote für alle Produktgruppen in den Regalen, aber Weihnachtsdekorationen für den Baum sind am Black Friday am erfolgreichsten», sagt die Managerin eines Kaufhauses.

(Severine Goffin/L'essentiel)