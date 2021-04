Schüler kommen zunächst «gut» durch die Krise

Gemeinsam mit Professor Stéphane Pallange von der Universität Luxemburg hat Bildungsminister Claude Meisch (DP) am Donnerstag die ersten Resultate der Umfrage «EpStan» (Enquête scolaire Épreuves standardisées ) für das Jahr 2020 vorgestellt. In deren Rahmen wurden die Angaben von rund 40.000 Schülern und Eltern ausgewertet. In den Grundschulen wurden die Fragebögen von den Eltern ausgefüllt, im Sekundarunterricht von den Schülern selbst. Besonderes Augenmerk wurde in diesem Jahr auf die Auswirkungen der Coronakrise auf die schulischen Leistungen gelegt.

Wie Stéphane Pallange erklärte, «waren die Ergebnisse formidabel». So sei zwar beobachtet worden, dass sich bereits bestehende Probleme durch die Pandemie zwar verstärkt hätten, allerdings sei es dadurch nicht zu einer ernsthaften Verschlechterung der Schüler gekommen. Auch der Bildungsminister erklärte, dass keine gravierenden Unterschiede zu den Vorjahren ausgemacht worden seien. Zu verdanken sei dieser Umstand in erster Linie dem Umstieg auf digitale Angebote im Homeschooling.

«EpStan» 2021 soll klareres Bild liefern

Sowohl die Eltern der Grundschüler als auch die Sekundarschüler hätten zum Großteil das Homeschooling mit der Note «Gut» bewertet. Zahlreiche Eltern von sozioökonomisch benachteiligten Kinder hätten allerdings auch angegeben, mit einigen Schwierigkeiten konfrontiert gewesen zu sein. Unter den Schülern habe das Fach Mathematik für die größten Probleme gesorgt. Antoine Fischbach von der Universität Luxemburg erklärte, dass das Homeschooling zwar insgesamt funktioniert habe, die meisten Schüler aber keinen Spaß daran gehabt hätten. Positiv wurde auch erwähnt, dass sich die Lehrer im Homeschooling eher schwächeren Schüler gewidmet hätten.

In den Grundschulen und vor allem ab dem dritten Zyklus hätten vor allem die Ergebnisse im Fach Deutsch gelitten. «Das ist nicht verwunderlich, weil im vergangenen Jahr viele Schüler im Alltag sehr viel weniger Deutsch gesprochen haben», sagte Fischbach. Ab März hätten im vergangenen Jahr viele Schüler im Alltag wahrscheinlich nur noch wenig Deutsch geredet. Die Ergebnisse des «EpStan» 2021 müssten nun abgewartet werden. Es sei möglich, dass die Krise eher langfristige Auswirkungen – beispielsweise durch Ermüdungserscheinungen – auf die Schüler gehabt habe.

Insgesamt, so Claude Meisch, zeigten die Ergebnisse, wie widerstandsfähig das Schulsystem des Landes ist. Nun müsse der Präsenzunterricht so lange wie möglich aufrechterhalten werden und vor allem beim Thema Deutschkenntnisse nachgebessert werden. Wie auch der Minister erklärte, handele es sich bei dem 2020er-«Epstan»-Bericht nur um eine Momentaufnahme. Wie sich die Krise tatsächlich ausgewirkt habe, zeige der kommende Bericht.

(sw/L'essentiel)