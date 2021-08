Der Impfbus in Luxemburg läuft auf Hochtouren

«Während des Studiums konnte ich mich nicht gegen Corona impfen lassen, ich brauchte meinen Arm für den Sport», sagt Eric. Am Sonntag nahm der 21-Jährige den Impfdienst auf Rädern in Anspruch. Seit Anfang August sind die Busse des Gesundheitsministeriums auf Tour – im September sind weitere Termine geplant.

An diesem Wochenende stand einer der Busse im John-Grün-Stadion in Bad Mondorf. Im Bus selbst ist alles gut organisiert: an einem Tisch findet die Impfberatung statt, die Spritze selbst erhalten die Menschen hinter einem Vorhang. Danach setzen sie sich dann für eine Viertelstunde auf einen von einer Laube geschützten Stuhl. «Je nach Veranstaltung oder Ort impfen wir etwa hundert Personen», sagt Dr. Thibaud, einer der Betreuer des Teams, «auf dem Glacis haben wir sogar bis zu 200 geimpft». Dabei habe man die Wahl zwischen einer Dosis des Impfstoffherstellers Johnson & Johnson, bei dem nur eine Dosis reicht oder eben Pfizer. Bei Letzterem erhalte man die zweite Dosis beim Hausarzt oder im Impfzentrum in der Halle Victor Hugo.

Och um Street Food Festival zu Réimech hat eisen Impf-Bus erëm grousse Succès. Décke Merci un all eis Ekippe fir Ären Engagement, duerch Iech an natierlech all d’Leit déi sech impfe gelooss hunn, war dës Aktioun Erfolleg. Am ganze konnte elo scho bal 500 Persounen geimpft ginn! pic.twitter.com/yGlSNI7Cqq — Paulette Lenert (@LenertPaulette) August 14, 2021

Gratis und ohne Termin

Die Profile und Motivationen der Menschen, die bereits um 15 Uhr bei Ankunft des Busses in der Schlange standen, waren sehr unterschiedlich. «Ich habe um 16 Uhr ein Fußballspiel, ich werde keine Nebenwirkungen haben», sagte Raphaël, 37, überzeugt als er aus dem Bus stieg. «Ich bin froh, dass heute Sonntag ist. Wenn ich mich schwach fühle, kann ich mich ausruhen», sagt André, 33.

Liliane, 52, von der deutschen Grenze, ist gekommen, um ihren 13-jährigen Sohn «vor Beginn des Schuljahres» impfen zu lassen. Marta, 27, eine französische Grenzpendlerin, wollte abwarten, ob die Impfstoffe «sicher» sind, bevor sie sich impfen lässt. Claude, 43, konnte sich «wegen einer Zahnentzündung» nicht früher impfen lassen.

Insgesamt ist die Resonanz der Impfbusse groß und auch «das Feedback ist sehr gut», sagt Dr. Thibaud. Die Menschen schätzten vor allem die Tatsache, dass es kostenlos ist und man keinen Termin vereinbaren muss.

(Severine Goffin/L'essentiel)