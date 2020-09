Die schönsten Bilder der Taufe von Prinz Charles

Das Warten hat ein Ende: Am Samstagabend hat der großherzogliche Hof Bilder der Taufzeremonie von Prinz Charles veröffentlicht. Der Zweite in der Thronfolge wurde am Samstagnachmittag in Clerf in die christliche Gemeinschaft aufgenommen, das im engsten Familienkreis.

Diese Bilder ermöglichen es Ihnen nun, in die Geschehnisse des Nachmittags einzutauchen. Eine Feier, die nicht nur für die großherzogliche Familie von Bedeutung war, sondern für das gesamte Land. Charles, der Sohn des erbgroßherzoglichen Paares Guillaume und Stéphanie, wurde am 10. Mai diesen Jahres geboren.

Und das Video (Credit Cour grand-ducale / FreeLensTV)

(L'essentiel/Nicolas Chauty)