Ausflug zum Stausee nur noch nach Anmeldung

Wie an den Baggerweihern in Remerschen müssen nun auch die Gäste des Obersauer Stausees ihren Ausflug im Voraus planen. Wie Marco Schank, Bürgermeister von Esch/Sauer, gegenüber L'essentiel sagte, ist ab sofort eine vorherige Anmeldung über das Internet notwendig.

In einer gemeinsamen Erklärung der anliegenden Gemeinden heißt es, die Entscheidung sei aufgrund der hohen Gästezahl am vergangenen Wochenende getroffen worden.

Die Maßnahme gilt jedoch nur für Samstage und Sonntage und gilt für die Badebereiche in Insenborn, Bauschleiden, Lultzhausen, Liefringen, am Burfelt sowie an der Rommwiss. Die Tickets sind auf der Seite www.visit-eislek.lu erhältlich.

(L'essentiel/ol)