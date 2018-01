Das waren die beliebtesten Filme 2017 in Luxemburg

Zum Jahreswechsel klingelten die Kassen an den Luxemburger Kinos noch einmal ordentlich. Mit «Star Wars: The Last Jedi» lief Mitte Dezember ein Film an, auf den die Fans lange gewartet hatten. Für das Podium reichte es für den achten Teil der Sagaum Luke und Anakin Skywalker jedoch nicht ganz – er wurde 2017 am vierthäufigsten gesehen. Weltweit spielte er in den ersten drei Wochen aber einen Umsatz von rund einer Millarde Dollar ein.

Die Top Ten im Überblick:



1. «Die Schöne und das Biest»

2. «Fast & Furious 8»

3. «Ich – Einfach unverbesserlich 3»

4. «Star Wars: The Last Jedi»

5. «Fifty Shades Darker»

6. «The Boss Baby»

7. «Pirates of the Caribbean: Salazars Rache»

8. «La La Land»

9. «Coco»

10 «Fack Ju Göhte 3»

Drei weitere Streifen aus dem Hause Disney ließen die Herzen der Cineasten aus dem Großherzogtum höher schlagen. Der Animationsfilm «Coco» schaffte es auf den neunten Platz, «Pirates of the Caribbean: Salazars Rache» wurde am siebthäufigsten gesehen. Am meisten in Luxemburg spielte aber der Fantasy-Musical-Film «Die Schöne und das Biest» ein.

Auch Action-Liebhaber kamen im abgelaufenen Jahr voll auf ihre Kosten. Der achte Teil der «The Fast and the Furious»-Reihe war auch in Luxemburg ein voller Erfolg. Vin Diesel und Co. wurden am zweitmeisten gesehen. Mit «Ich – Einfach unverbesserlich 3» (Platz drei) und «The Boss Baby» (Platz sechs) schafften es zwei weite Filme in die Top Ten der erfolgreichsten Filme. «Fifty Shades Darker» (Platz fünf) das Musical «La La Land» (Platz acht) und die deutsche Komödie «Fack Ju Göhte 3» (Platz zehn) komplettieren die Rangliste.

(Cédric Botzung/L'essentiel)