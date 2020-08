Luxemburg besitzt seit Montag einen Airbus A400M

Auch wenn das 197 Millionen Euro teure Militär-Frachtflugzeug Airbus A400M noch für weitere Einbauarbeiten im spanischen Sevilla steht, ist es am vergangenen Montag in den Besitz der luxemburgischen Armee übergegangen, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtet. Auch das Luxemburger Wort bestätigt mit Berufung auf das Verteidigungsministerium, dass die entsprechenden Unterlagen am Montag unterzeichnet wurden. Seinen Jungfernflug hatte der mindestens 80 Tonnen schwere Turboprop-Jet für Luxemburg am 12. April 2020.

Die geplante Ankunft in seiner Heimatbasis im belgischen Melsbroek (angrenzend an den Flughafen Brüssel) ist allerdings erst für Mitte Oktober geplant. Ob die Maschine dann auch einen Zwischenstopp am Findel einlegen wird, ist noch nicht bekannt.

