Berufungsgericht weist Promobe-​​Antrag zurück

Im Rechtsstreit Eric Lux gegen Flavio Becca ist erneut ein Urteil gefallen. In dem Fall geht es um die Vermögensaufteilung des Immobilienfonds Olos, der auf 700 Millionen Euro beziffert wird.

Das Handelsgericht hatte im Februar 2016 zugunsten von Flavio Beccas Firma Promobe entschieden. Dieser Richterspruch wurde nun jedoch vom Berufungsgericht aufgehoben, nachdem das Unternehmen Ikodomos von Eric Lux Berufung einlegt hatte.

«Weder Gewinner, noch Verlierer»

In dem Rechtsstreit beanspruchte Lux die Hälfte des Olos-Vermögens. Auf der Gegenseite beharrte Becca darauf, dass seine Beteiligung am Fonds 90 Prozent betrage – und zwar auf Grundlage eines Rahmenvertrags vom 10. November 2010, der noch in Kraft sei. Dieses Papier erklärte das Gericht nun aber für ungültig.

«Promobe und die Familie Becca sind erleichtert, dass das Urteil vom 10. Juli 2019 es Ikodomos nicht erlaubt, das Vermögen unseres Unternehmens zu übernehmen», teilte Beccas Firma mit. In diesem Urteil gebe es weder einen Gewinner noch einen Verlierer.

Patrick Kinsh – der Anwalt von Ikodomos – sieht die Sache ganz anders: «Unsere Gegner wollen ihr Gesicht wahren, obwohl das Urteil klar zu unseren Gunsten ausgefallen ist. Nun wird der Fonds so aufgeteilt, wie es ursprünglich vorgesehen war, nämlich 50:50.»

