A7 ab Freitagabend für Verkehr gesperrt

Die Straßenbauverwaltung Ponts et Chausées teilt am Freitag mit, dass die A7 zwischen den Anschlussstellen Mersch und Lorentzweiler von Freitag, 20 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, in Fahrtrichtung Grünewalder Kreuz wegen Bauarbeiten gesperrt wird. Der Verkehr wird über die N8 umgeleitet.

(ol/L'essentiel)