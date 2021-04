Paulette Lenert ist zurück im Amt

Mit dem Ende der Osterferien kehrte auch Paulette Lenert zurück. Die LSAP-Gesundheitsministerin, die sich von ihrem Zusammenbruch am 23. März erholt hat, «kehrte am Montagmorgen zur Arbeit zurück», so eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums. Lenert nahm am Morgen im Ministerium bereits an einem Videokonferenz-Meeting teil.

«Sie hat ihren normalen Arbeitsrhythmus wieder aufgenommen, der aufgrund der Gesundheitskrise, die sie zu bewältigen hat, nach wie vor sehr hoch ist», so ihre Sprecherin.

Romain Schneider, Minister für Landwirtschaft und soziale Sicherheit, fungierte in den vergangenen Wochen als Vertretung, unterzeichnete offizielle Dokumente und machte Besuche in ihrem Namen.

