Luxemburg verlängert Corona-​​Maßnahmen

Die Corona-Maßnahmen im Großherzogtum werden bis zum 15. Mai verlängert. Das sagt Premierminister Xavier Bettel (DP) am Freitagnachmittag im Anschluss an den Regierungsrat. Gemeinsam mit Vizegesundheitsminister Romain Schneider (LSAP) stellte sich der Premier der Presse. Die Corona-Lage im Land habe sich demnach stabilisiert, aber noch sei keine klare Tendenz nach unten erkennbar, sagte Bettel. Die gesamte Lage sei zu sehr in Bewegung, um daraus Schlüsse für die künftige Entwicklung ziehen zu können. Nur, dass mehr jüngere Menschen einen schweren Covid-Verlauf zeigten.

Die Verlängerung wolle man aber nicht ohne Perspektiven auf Besserung beschließen. Deshalb habe die Regierung in den Bereichen Kultur und Sport Lockerungen für den Mai ins Auge gefasst. Diese seien jedoch situationsabhängig. Bei den Kläranlagen sei man derzeit auf dem Niveau der letztjährigen Sommerferien. Allerdings müsste dabei berücksichtigt werden, dass derzeit in Luxemburg auch Ferien seien.

Schulklassen dürfen wieder Schwimmen

Die Infektionen bei den über 60-Jährigen seien derzeit rückläufig, sagte Romain Schneider, für den Minister ist das eine Folge der Impfstrategie. Gleichzeitig müsse man jedoch weiterhin wachsam bleiben und die Situation weiterhin im Blick behalten. Die Mutationen und Varianten seien weiterhin weit verbreitet im Land. So mache die britische Mutation derzeit 74 Prozent der Infektionen aus, 19,4 Prozent entfielen dabei auf die Variante aus Südafrika. Gleichzeitig gebe aber auch die als P1 bekannte Variante aus Brasilien Grund zur Sorge. Diese sei inzwischen auch im Großherzogtum gefunden worden. Derzeit werde noch dazu geforscht, ob und wie wirksam die Impfstoffe gegen diese Variante P1 sind.

Mit den Verlängerungen habe man zudem den Begriff der Terrassen genauer gefasst. Beim Sport dürfen sich unter speziellen Voraussetzungen mehr Leute begegnen als bislang. Mit Abstand, Maske und Hygiene dürfen sich damit mehr als zehn Menschen treffen. Diese Regelung gelte sowohl für den organisierten Sport als auch den Breitensport und Fitnessstudios. Außerdem soll der Platzbedarf auf zehn Quadratmeter pro Sportler reduziert werden. Im Schulsport soll künftig wieder der Schwimmunterricht ermöglicht werden – für ganze Klassen.

Gute Nachrichten gibt es auch für Musiker: Sie dürfen unter ähnlichen Einschränkungen wie Sportler wieder gemeinsam musizieren. Die Obergrenze liegt dann künftig bei zehn Personen.

(hoc/L'essentiel)