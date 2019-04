Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Osterfeier Nouspelter Emaischen

Das Emaischen zählt zum immateriellen Kulturerbe in Luxemburg. Auch in diesem Jahr werden die Péckvillercher. die kleinen Terracotta-Vögel am Osterwochenende auf den Straßen von Nospelt und in der Altstadt von Luxemburg zwitschern. Außerdem findet in Nospelt am Samstag und am Sonntag ab 20 Uhr ein Ball statt. In Nospelt ist am Ostermontag der Markt um 10 Uhr geöffnet – in Luxemburg von 8 bis 18 Uhr.

Am Osterwochenende wird die Place d'Armes kurzerhand in ein «touristisches Minigroßherzogtum» verwandelt – mit Infoständen, Veranstaltungen für Groß und Klein und der Darbietung lokaler Produkte.

Am Freitagabend steht im Luxemburger Atelier Hip-Hop und R'n'B auf dem Programm – mit Freezy und DJ Dee, Maz, Bazooka Brooze und Skinny J & Turnup Tun.

Showcase Der Lagos Sound

Mit millionenfach angeklickten Hits gilt P-Square als einer der Vertreter des Lagos Sounds. Am Freitagabend, um 23 Uhr, tritt Rude Boy – einer der Mitglieder des R'n'B Duo – im Lenox Club in Luxemburg auf.

Hip Hop Don Gio stellt sein erstes Album vor

Am Samstagabend stellt der Luxemburger Musiker Don Gio seinem Publikum in der Escher Kulturfabrik sein erstes Album «Educate Yourself» vor. Eine Mischung aus Reggae, Hip-Hop und Dance-Musik. Auf der Bühne wird er von R.I.C., DJ Funkstarr und Maka MC, BC One und Edel Weis begleitet.

Konzert Eine Hommage an die Eagles

Seit 2011 hat die Band Ultimate Eagles vor mehr als 450.000 Menschen in über zwölf Ländern gespielt. Kein Wunder: Die Londoner spielen die Songs der Eagles aus jedem Album und jeder Epoche in bisher nicht gekannter Perfektion. Am Freitag, 20 Uhr, geht's im Artikuss in Zolwer los.

Trödelmarkt

Am Ostermontag, von 8 bis 18 Uhr, veranstaltet der Handball Club Red Boys im Differdinger Sportzentrum in Oberkorn einen Trödelmarkt.

