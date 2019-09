Luxemburger Lehrer verdienen am meisten

Wie aus dem jüngst veröffentlichten Bericht «Bildung auf einen Blick 2019» der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD) hervorgeht, werden die Lehrer des Großherzogtums weltweit am besten bezahlt. Hierzulande liegt das durchschnittliche Bruttojahresstartgehalt der Grundschullehrer zum Beginn ihrer Karriere bei 67.600 Euro. In Deutschland sind es rund 55.000 Euro, 33.260 in Belgien und 28.060 in Frankreich. Zum Ende der Karriere erhalten Luxemburger Lehrer 119.480 Euro brutto (72.130 in Deutschland, 57.300 in Belgien und 49.540 in Frankreich).

Lehrer weiterführender Schulen verdienen zum Start in Luxemburg im Schnitt 76.650 Euro brutto (62.680 Euro in Deutschland, 37.340 Euro in Belgien und 29.540 Euro in Frankreich). Am Ende ihrer Karriere erhalten diese Lehrer im Großherzogtum 133.230 Euro (84.060 in Deutschland, 64.890 in Belgien und 51.160 in Frankreich).

(L'essentiel)