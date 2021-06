Château d'Aspelt wird zu neuem Leben erweckt

Das denkmalgeschützte Château d'Aspelt aus dem 13. Jahrhundert präsentiert sich am 700. Todestag seines Erbauers Pierre d'Aspelt in neuem Glanz. Nach mehrjähriger Restauration wird das Gebäude im Zentrum des Orts diesen Freitag um 17 Uhr in Anwesenheit von Großherzog Henri und Premierminister Xavier Bettel (DP) offiziell eingeweiht.

Das Schloss, das seit etwa zwanzig Jahren in kommunalem Besitz ist, wird einen prächtigen Hochzeitssaal beherbergen, aber auch Räumlichkeiten für die Bürger von Frisingen bieten. Roger Beissel, der Bürgermeister von Frisingen, wird am Sonntagmorgen die Gelegenheit nutzen, um vier Vereinen die Schlüssel für ihre neuen Räumlichkeiten zu übergeben: dem Chor Sainte-Cécile, den Freunden der Geschichte der Gemeinde Frisingen, den Freunden des Schlosses von Aspelt und den Frauen und Müttern von Aspelt. Auch eine Statue von Pierre von Aspelt (1240-1320), Bischof von Basel, Erzbischof von Mainz, einflussreicher Reichskurfürst, Schulmeister und Arzt, wird am Freitag enthüllt.

Obwohl das restaurierte Schloss in Zukunft nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird, können die Bürger das historische Gebäude an diesem Sonntag sowie von Dienstag, den 8. bis Sonntag, den 13. Juni von 10 bis 18 Uhr besichtigen, um eine temporäre Ausstellung zu entdecken, die im Rahmen der Einweihung des restaurierten Gemäuers organisiert wurde. In der Nähe des Schlosses selbst werden die Nebengebäude noch restauriert. Was die zukünftige Nutzung betrifft, so hat das Kollegium der Stadträte geplant, in einem Gebäude ein Auditorium einzurichten und in dem anderen einen Lebensmittelladen mit regionalen Produkten. Der entsprechende Vorschlag wird dem Gemeinderat Ende 2021 zur Abstimmung vorgelegt.

(L'essentiel/Jean-François Colin)