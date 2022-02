Novavax-​​Impfung ab Dienstag möglich

Ab kommenden Dienstagmittag ist der Corona-Impfstoff des Herstellers Novavax in Luxemburg verfügbar, wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilt. Ab 12 Uhr Mittag ist er dann in den Impfzentren des Landes verfügbar. Das Impfschema besteht aus zwei Impfdosen mit einem vorgesehenen Zeitabstand von 28 Tagen.

Auch für eine Booster-Dosis kann der Wirkstoff verwendet werden – Schwangeren empfiehlt der Hohe Rat für Infektionskrankheiten dafür allerdings weiterhin einen mRNA-Impfstoff (Moderna, Biontech).

Jede ansässige oder nicht ansässige Person über 18 Jahren mit einer luxemburgischen Matrikelnummer kann sich mit oder ohne Termin in einem der drei Impfzentren (LuxExpo, Ettelbrück und Esch-Belval) die Erstimpfung mit dem Novavax-Impfstoff verabreichen lassen. Der Booster ist nur mit Termin möglich.

(L'essentiel)