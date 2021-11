Der Montag soll Luxemburgs Veggie-​​Tag werden

«Veggie Monday»: so heißt das Pilotprojekt, das nach den Allerheiligenferien in den Lyzeen Athénée, Aline Mayrisch und Michel Rodange auf dem Campus «Geesseknäppchen» gestartet werden soll. So sollen den Schülern jeden Montag bis zu den Karnevalsferien ausschließlich fleischlose Gerichte angeboten werden. Sollte das Projekt erfolgreich sein, so könnten auch weitere Schulen auf freiwilliger Basis daran teilnehmen.

Für mehr Nachhaltigkeit



Das Unternehmen Restopolis verzichtet ganz auf Produkte, die von Tieren stammen, die gefährdet sind – unter anderem auf roten Thunfisch. Nicht nachhaltige Produkte werden mittlerweile auch nicht mehr für die Erstellung der Menüs verwendet. Dazu gehören unter anderem Avocados, die von der anderen Seite der Welt kommen.

«Die meisten Schüler, die vegetarisch oder vegan essen möchten – unter anderem diejenigen, die meistens ihre Mittagsmahlzeit zu Hause essen – zögern in die Kantine zu gehen», erklärt Aiona Gambucci aus dem Lycée Athénée. Grund dafür seien die langen Warteschlangen, das unzureichende Veggie-Angebot und die geschmacklosen Gerichte.

«Das vegetarische Menü ist grundsätzlich immer das gleiche»

Laut Gambucci und seinen Mitschülern Giulia Gaetti aus dem Lycée Aline Mayrisch und Till Winzen aus dem Lycée Michel Rodange, bestehe eine Nachfrage dafür. «Wir hoffen, dass dieses Projekt eine Veränderung mit sich bringt, und dass danach alle Schüler dazu motiviert sein werden, öfters in die Kantine zu gehen», sagt Gambucci. Für Gaetti gebe das Projekt die Möglichkeit, «eine vielfältigere Auswahl zu bieten und sich endlich satt zu essen». «Das vegetarische Menü ist im Moment grundsätzlich immer das gleiche und entspricht nicht unseren Erwartungen. Wir wollen eine bessere, vielfältigere Auswahl an Menüs und mehr Quantität», sagt die Schülerin. Gambuccis Meinung nach fehle es bei den vegetarischen Gerichten an Flexibilität. Das sollte sich mit dem Projekt in Zukunft ändern.

In den vergangenen Monaten hatte Restopolis – welches die Schul- und Universitätskantinen im Großherzogtum betreibt – bereits sein Angebot in den Schulkantinen mit vegetarischen und veganen Gerichten erweitert. Nun arbeitet das Unternehmen mit einer Ernährungsberaterin zusammen, um gesunde und ausgewogene fleischfreie Menüs auf die Beine zu stellen. Das Projekt «Veggie Monday» ist Teil des Verbundprojekts «Food4Future», das darauf abzielt, die Essgewohnheiten in Schul- und Universitätskantinen zu ändern, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern. «Schüler und Studenten hatten eine Reihe von Maßnahmen im Sinne der nachhaltigen Entwicklung gefordert – darunter ein größeres Angebot an vegetarischen und veganen Gerichten», so das Bildungsministerium.

(JW/L'essentiel)