Polizei meldet 250 Verstöße gegen Ausgangssperre

Etwa 250 Personen mussten letzte Woche wegen Geldstrafen etwas tiefer in die Tasche greifen. Das, weil sie sich nicht an die Ausgangssperre hielten, wie die Polizei informiert. Zur Erinnerung: Es gibt Personen, die nicht von der Ausgangssperre (23 bis 6 Uhr) betroffen sind, allerdings müssen auch diese sich ausweisen können. Wer ohne Personalausweis unterwegs ist, riskiert eine Strafe in Höhe von 145 Euro.

Während des Wochenendes mussten die Beamten zudem bereits Haushalte verwarnen, die zu viele Leute eingeladen hatten.

Auch 20 Restaurants und Bars, die sich vor dem partiellen Lockdown am Donnerstag nicht an die Gesundheitsvorschriften hielten, mussten die Konsequenzen ihrer Verstöße tragen.

(ol/L'essentiel)