Luxemburger App erinnert an Pillen und sendet Attest

Einen Termin vereinbaren, ein Rezept an die Apotheke oder den Krankenschein an den Arbeitgeber schicken: Die Gesondheets-App soll den Austausch von medizinischen Daten erleichtern. Durch die Datenübertragungen soll auch die Rückerstattung von Kosten schneller erfolgen. Und die App kann sogar Benachrichtigungen an die Benutzer senden, etwa um an die Medikamenteneinnahme zu erinnern. «Die App soll praktisch sein, sowohl für Patienten als auch für Ärzte», erklärt Alain Schmit, Präsident der l’Association des médecins et médecins-dentistes (AMMD).

Eine der größten Herausforderungen ist dabei der Datenschutz. Die App soll den Allgemeinen Datenschutzbestimmungen, den èglement général sur la protection des données (RGPD) entsprechen. Das Wohl der Patienten stehe natürlich im Zentrum der Neuerung, beruhigt Claude Have, Direktor von Digital Health Network. Das Unternehmen wurde von AMMD mit der Entwicklung der Anwendung beauftragt.

Auch hinter der Grenze

Krankenhäuser und Krankenkassen können über die Gesondheets-App Dokumente erhalten. Die Anwendung kann von Grenzbewohnern, aber auch im Ausland mit kompatiblen Systemen genutzt werden.

«Bisher war das Interesse auf Seiten der Ärzte sehr groß», sagt Alain Schmit. Für Nutzer ist die Anwendung kostenlos. Die Kosten für die Entwicklung sollen durch den Abbau von Bürokratie wieder reingeholt werden.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)