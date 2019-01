Elternzeit soll in Luxemburg ausgedehnt werden

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Neugestaltung der Elternzeit wurde von den Bürgern gut angenommen. Insbesondere Väter nahmen die Möglichkeit wahr, vom Beruf fernzubleiben und mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Im ersten Jahr der Neuregelung gingen 10.881 Angestellte in Elternzeit, verglichen mit 6759 im Jahr 2016 – ein Anstieg von 70 Prozent.

«Es laufen Gespräche, eine zusätzliche Zeitspanne einzuführen, wenn beide Elternteile die Elternzeit bereits in Anspruch genommen haben», sagte Familienministerin Corinne Cahen am Mittwoch. Eine Bewertung der Reform ist ebenfalls geplant, um mögliche Anpassungen vorzunehmen. In diesem Zusammenhang wies die Ministerin auch darauf hin, dass Gespräche über die Einführung eines Rechts auf Teilzeitarbeit aus familiären Gründen im Gange sind.

Darüber hinaus kündigte Cahen mehrere Maßnahmen an, wie den Bau von Seniorenheimen mit besonderem Schwerpunkt auf Menschen mit Demenz, die Schaffung eines Altenheims für Obdachlose (Alkohol- und Drogenabhängige) sowie die Errichtung von zwei Notunterkünften für Obdachlose in Esch und Ettelbrück.

(L'essentiel/afp)