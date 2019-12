Beschäftigung in Luxemburg steigt um 3,7 Prozent

In Luxemburg gehen mehr Menschen einer Arbeit nach, als noch im vergangenen Jahr. Wie die Statistikbehörde Statec am Montag mitteilte, sei die Zahl der Beschäftigten in den vergangenen zwölf Monaten um 3,7 Prozent angestiegen und im dritten Quartal um 0,8 Prozent.

Dies sei vor allem auf die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Verwaltung und im Dienstleistungssektor zurückzuführen. In der öffentlichen Verwaltung verzeichnete der Statec im vergangenen Jahr ein Plus von 4,6 Prozent, in den Bereichen Handel, Transport und Gastronomie ein Plus von 4,2 Prozent.

Darüberhinaus sei die Zahl Arbeitnehmer bei den Grenzgängern (+ 4,6 Prozent) im zurückliegenden Jahr etwas schneller gewachsen als bei den Einheimischen (+ 3 Prozent). Unter den in Luxemburg Ansässigen stieg die Zahl der Beschäftigten, die aus der Europäischen Union kommen, um zwei Prozent, bei jenen aus Drittländern um 9,5 Prozent.

(sw/L'essentiel)