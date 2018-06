313.771 Luxemburger leben im Großherzogtum

In Luxemburg lebten zum Stichtag 1. Januar 313.771 Luxemburger, das sind 52,1 Prozent der Gesamteinwohnerzahl. 1970 betrug der Anteil noch 81,6 Prozent. Das teilt Statec anlässlich des bevorstehenden Nationalfeiertags mit.

Der Anteil der Luxemburger auf Gemeindeebene schwankt zwischen 29,2 Prozent in der Hauptstadt und 79,6 Prozent in der Kommune Wahl im Norden. Auch in Useldingen (78,7 Prozent) und Reckingen/Mess (78,3 Prozent) leben verhältnismäßig viele Bürger mit Luxemburger Pass. Generell leben in der Nordhälfte des Landes, relativ gesehen, mehr Luxemburger als in der Südhälfte.

Mehr Einbürgerungen

Bei Ausländern besonders beliebt sind neben der Stadt Luxemburg die umliegenden Gemeinden Strassen mit einem Ausländeranteil von 62,3 Prozent, gefolgt von Bartringen (55,1), Hesperingen (54,6) und Walferdingen (53,4). Auch in den Südgemeinden Esch/Alzette (57,9) und Differdingen (55,9) wohnen viele Menschen aus anderen Nationen.

Das neue Staatsbürgerschaftsgesetz führt dazu, dass immer mehr Menschen die luxemburgische Nationalität annehmen wollen: Die Zahl der Einbürgerungen hat sich zwischen 2009 und 2017 von 4022 auf 9030 mehr als verdoppelt. Im selben Zeitraum hat übrigens auch die Zahl der luxemburgischen Auswanderer zugenommen: Im Vorjahr verließen 2248 Luxemburger das Land, sieben Jahre davor waren es noch 1651.

(L'essentiel)