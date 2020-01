Gemeinden können Pestizide verbieten

Glyphosat wird in Luxemburg zum 1. Januar 2021 verboten. Die luxemburgische Regierung plant außerdem, den Einsatz von Pestiziden insgesamt bis 2030 zu halbieren.

Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. In der Zwischenzeit könnten Gemeinden die Verwendung von Pestiziden bereits in der Nähe von Wohngebieten verbieten. Nach Angaben des Innenministeriums ist «ein Gemeinderat rechtlich dazu befugt». Da nachgewiesen werden muss, dass die Maßnahme zum Schutz der öffentlichen Gesundheit erforderlich ist, braucht es aber wissenschaftliche Studien, die den Schritt rechtfertigen. Darum halten sich Gemeinden meist an die nationalen Gesetze, statt selbst tätig zu werden, erklärt das Ministerium.

Sicherheitsabstand einhalten

Beim Sprühen von Pestiziden aus der Luft muss ein Sicherheitsabstand von insgesamt 20 Metern zu den naheliegenden Wohngebieten eingehalten werden. Das gilt jedoch nicht, wenn das Mittel mithilfe eines Traktors versprüht wird. Der nationale Aktionsplan zur Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln, der 2017 von der Regierung vorgestellt wurde, «sieht vor, dass auch im letzterem Fall ein Sicherheitsabstand einzuhalten ist», so Jacques Engel vom Pflanzenschutzdienst bei der Verwaltung für technische Dienste der Landwirtschaft (Asta). Dies bleibe weiterhin mit den Landwirten abzustimmen.

(ol/L'essentiel)