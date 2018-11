Auf dem Kirchberg steht viel Holz vor den Hütten

Auf dem Kirchberg in der Stadt Luxemburg reiht sich eine Baustelle an die nächste. Mit besonderem Einsatz geht die die Baubranche derzeit auf dem Boulevard Adenauer zu Werke. Entlang der Hauptverkehrsader sind gleich mehrere Baustellen mit Holzpalisaden eingezäunt: Beim Abrissgebäude Jean-Monnet 1 (verantwortlich: Fonds Kirchberg), rund um das im Bau befindliche Jean-Monnet 2 oder gleich daneben beim Europäischen Gerichtshof, der gerade seinen dritten Büroturm fertigstellt (Staat). Auch die Europäische Investitionsbank (EIB) sowie die Gesellschaft für verbilligtes Wohneigentum (SNHBM) lassen im Viertel hämmern und bohren.

Die Mauer aus Holz, die entlang des Boulevards hochgezogen wurde, gefällt nicht jedem in der Nachbarschaft. «Die Zäune geben kein schönes Bild von der Stadt Luxemburg ab. Warum kann man die Holzpalisaden nicht von Jugendlichen oder Flüchtlingen verzieren lassen?», schreibt ein Leser an L'essentiel.

Zu hohe Kosten

Die Holztrennwände wurden übrigens nicht zufällig in die Landschaft gepflanzt. Die verschiedenen Bauherrn heben den praktischen Aspekt der Zäune hervor, die zudem «den Schutz der öffentlichen Verkehrsteilnehmer» garantierten und vor Einsicht auf das Baustellengelände schützten. Die Europäische Investitionsbank verweist auch auf die «akustischen Eigenschaften» des Holzes, während der Staat auch den Vorteil der niedrigeren Kosten im Vergleich mit Metallzäunen hervorhebt.

Was eine Verzierung der Palisaden betrifft, hat die EIB zwar einen Künstlerwettbewerb in Betracht gezogen, diesen Plan jedoch wegen zu hoher Kosten wieder verworfen. Allerdings spiele man noch mit dem Gedanken, Mitarbeitern den Farbpinsel in die Hand zu drücken und sie an Verschönerungsarbeiten mitwirken zu lassen.

Die Staatsverwaltung versichert ihrerseits, «die Möglichkeit einer künstlerischen Auseinandersetzung» mit den Holzzäunen zu analysieren. «Die durch die Dekoration der Zäune anfallenden höheren Kosten würden unseren Zielen zuwiderlaufen», sagt hingegen Guy Entringer, Direktor der SNHBM. Der Fonds Kirchberg hätte nichts gegen einen bunteren Baustellen-Boulevard, allerdings habe man aufgrund der relativ kurzen Dauer der Abrissarbeiten beim Jean-Monnet 1 von Verschönerungsmaßnahmen abgesehen.

(Gaël Padiou/L'essentiel)