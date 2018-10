Schulkantinen werden unter die Lupe genommen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mehr als 50 Restaurants sowie 70 Schul- und Universitätskantinen in Luxemburg werden von Restopolis betrieben. «Es gibt keinen Grund, warum Essen qualitativ schlecht sein sollte, nur weil es in einer Kantine angeboten wird», erklärt Direktorin Monique Ludovicy. Damit das so bleibt, werden regelmäßige Kontrollen durchgeführt. «Die Kriterien sind streng. Wir setzen auf ausgewogene und hochwertige Gerichte. Sie werden vor Ort frisch zubereitet, wir benutzen keine Fertigprodukte», erklärt sie weiter.

Restopolis arbeitet unter dem Dach des Bildungsministeriums. Ein Qualitätssicherungsteam aus sechs Personen besucht «täglich mindestens zwei Schulkantinen ohne Vorankündigung», so Ludovicy. Neben der Qualität der Mahlzeiten werden unter anderem Rezepte, Hygiene sowie die Temperatur der Kühlschränke unter die Lupe genommen. Auch Schüler werden regelmäßig befragt.

Anschließend werden die Einrichtungen anhand einer Zufriedenheitsskala bewertet. Diese Bewertungen sollen die Restaurants und Kantinen mit den niedrigsten Bewertungen zur Optimierung ermutigen. Die am häufigsten kritisierten Punkte betreffen die Logistik. Häufig passiere es, dass die Mittagspausen zu kurz ausfallen. Dies hat zur Folge, dass alle Schüler gleichzeitig in der Kantine ankommen und ein «Stau» entstehe. Auch Nahrungsmittelverschwendung, durch falsch berechnete Mengen, soll vermieden werden.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)