Alle werden «mindestens einmal getestet»

«Jeder sollte mindestens einmal getestet werden», erklärt Arnaud d'Agostini, der Sprecher des Luxembourg Institute of Health (LIH). Die entsprechenden Einladungen, sich an einer der 16 eingerichteten Stationen kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen, landen weiterhin in den Briefkästen von Einwohnern und Grenzgängern. «Wenn noch nicht alle in ihrem Bekanntenkreis eine bekommen haben, ist das normal. Wir verschicken die Einladungen gruppenweise», erklärt er.

Je nachdem, welcher Beruf ausgeübt wird (Gesundheitsberufe, Friseure, Journalisten) und ob Personen gefährdet sind, soll regelmäßiger getestet werden. «Es gibt zwei Arten von Briefen, einen Standardbrief für die Mehrheit der Bevölkerung und einen spezifischen Brief für exponierte Personen mit einem Test alle zwei Wochen», erklärt Arnaud d'Agostini.

Die Ende Mai gestartete groß angelegte Test-Strategie sollte eigentlich am 28. Juli enden, wird aber über dieses Datum hinaus fortgesetzt, teilte die Gesundheitsministerin in den vergangenen Woche mit. Den neuesten Zahlen der Behörden zufolge wurden zwischen dem 25. Mai und dem 26. Juni 561.772 Briefe versandt. Es wurden 103.282 Termine vereinbart und 98.071 Proben genommen. Dementsprechend werden 95 Prozent der Termine wahrgenommen. Insgesamt wurden demnach bislang 17,5 Prozent der Einwohner und Grenzgänger getestet.

