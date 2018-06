Vater von Max (7) drohen fünf bis zehn Jahre Haft

Artikel per Mail weiterempfehlen

Seit Dienstagabend befindet sich der Vater des siebenjährigen Max im Gewahrsam der französischen Justiz. Der Mann war am Abend in Villerupt (F) festgenommen worden, nachdem er am Morgen seinen Sohn vor der Grundschule im Hauptstadt-Viertel Rollingergrund abgepasst und anschließend entführt haben soll.

Die Luxemburger Polizei löste wenig später das Alarmsystem «Amber Alert» aus, um die Bevölkerung in die Vermisstensuche einzubinden. Französische und luxemburgische Behörden arbeiteten den ganzen Dienstag über eng zusammen, um den kleinen Max aufzuspüren. Am Abend wurden Vater und Sohn schließlich hinter der Grenze gefunden.

Fünf bis zehn Jahre Haft

«Die luxemburgische Staatsanwaltschaft hat einen europäischen Haftbefehl gegen den Vater erlassen. Dieser wurde nach Frankreich übermittelt. Ein Termin für die Auslieferung an die luxemburgischen Justizbehörden ist noch nicht bekannt», erklärte Henri Eippers, Sprecher der Staatsanwaltschaft Luxemburg. Der Vater kann noch auf Rechtsmittel zurückgreifen. Nach Angaben der Luxemburger Polizei könnte ein Sorgerechtsstreit den Vater dazu bewegt haben, seinen Sohn zu kidnappen. Die Mutter hat das alleinige Sorgerecht für den Jungen.

Sollte der mutmaßliche Kindesentführer angeklagt werden, würde der Prozess in Luxemburg stattfinden. Dem Vater droht eine Haftstrafe zwischen fünf und zehn Jahren, da sein Sohn erst sieben Jahre alt ist und die Strafen in diesem Falle strenger sind. Zudem droht dem Mann eine Geldstrafe zwischen 251 und 5000 Euro.

(Pat/jt/L'essentiel)