Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Hundeschau Die schönsten Hunde Luxemburgs

Die Internationale Hundeausstellung findet an diesem Samstag und Sonntag in der Luxexpo statt. Von 10 bis 18 Uhr haben Hundeliebhaber die Möglichkeit, sich unterschiedliche Rassen anzusehen und mit Züchtern Kontakt aufzunehmen. Wer überlegt, sich einen Hund zuzulegen, sollte laut Raymond Jung, Präsident der Luxembourg Dog Federation (FLC), vor allem eines im Kopf behalten: «Hunde sind sehr soziale Tiere, die eigentlich im Rudel leben. Darum sollte man sie nicht den ganzen Tag allein lassen.»

Festival Leidenschaft für Oldtimer

Samstag und Sonntag kommen Oldtimerfans in Lasauvage auf ihre Kosten. Beim großen Vintage-Festival dreht sich alles um das Automobil. Die Stadt baut extra eine Tankstelle im Stil der 1950er Jahre auf. Pin-ups und ein altmodischer Friseursalon versetzen die Besucher in die Vergangenheit. Ein Konvoi der Lëtzebuerger Oldtimer Federatioun, eine Fotoausstellung in der ehemaligen Kirche und Food-Trucks locken Besucher an.

Markt Für preisbewusste Fashionfreunde

Am Freitag sollten Fashionistas dieses Event in Esch/Alzette nicht entgehen lassen: Kufas Vide Commode & Aperobe. Ab 17:30 Uhr werden rund um die Ratelach, die Bar der Kultufabrik in Esch Kleidung, Schuhe und Accessoires zu günstigen Preisen angeboten. Von 17:30 bis 19:00 Uhr ist Happy Hour in der Ratelach. Außerdem gibt es Musik von Miss Sappho auf die Ohren.

Ausstellung Der Grund wird zur Kunstgalerie

Am Sonntag findet im Haupstadtviertel Grund die vorletzte Ausgabe der Open-Air-Kunstausstellung «Konscht am Gronn» für die Saison statt. Künstler zeigen und verkaufen bei der Open-Air-Kunstausstellung Skulpturen, Fotos und Gemälde.

Festival Ein letzter Tanz in Erpeldingen

Das Last Summer Dance Festival lädt zu einem letzten Sommertanz an diesem Samstag und Sonntag im Park von Schloss Erpeldange-sur-Sûre ein. Neben Musik wird auch ein breites Spektrum an Workshops angeboten.

Hindernislauf Spaß am See

Air Games, ein fünf Kilometer langes Rennen mit riesigen aufblasbaren Hindernissen, landet in Luxemburg. Sie findet am kommenden Sonntag um 8.30 Uhr am Echternacher See statt. Das Ticket wird vor Ort für 60 Euro verkauft. Um teilnehmen zu können, musst du mindestens 12 Jahre alt sein.

Herrschaftlich Besuchertouren im Palast

Es sind noch Plätze für die Führungen durch den großherzoglichen Palast frei. Tickets sind auf luxembourg-city.com oder direkt beim Luxembourg City Tourist Office erhältlich.

Flohmarkt Schatzsucher aufgepasst

Sammler und Interessierte treffen sich am Sonntag zwischen 21 und 17 Uhr in den Gassen des mittelalterlichen Dorfes Rodemack (Mosel) zum 23. Flohmarkt. Mehr als 120 Aussteller aus der Großregion werden anwesend sein.

(mb)