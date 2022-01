Ist das Referendum endgültig beerdigt?

Obwohl prinzipiell sogar zwei Wege dafür eingeschlagen wurden, wird es wohl vorerst kein Referendum zur Verfassungsänderung geben. Zwar hat die Petition, die es seit 9. November auf der Website der Chamber gibt, mehr als 18.500 Unterschriften gesammelt, doch erreichte sie nicht die 25.000er-Schwelle, die sich die CSV gesetzt hatte, um einen Antrag zum Referendum zu unterzeichnen.

Die zweite Möglichkeit, das Initiativkomitee, hatte Ende Oktober einen Antrag auf ein Referendum beim Premierminister eingereicht, um eine Volksabstimmung über die Änderung von Kapitel VI der Verfassung zu fordern. Das ginge, wenn innerhalb von zwei Monaten ebenfalls 25.000 Unterschriften zusammenkommen.

7397 gültige Unterschriften

Die in den Wählerlisten eingetragenen Bürger waren somit aufgefordert, in ihrer Wohngemeinde den Antrag auf ein Referendum zu unterzeichnen. Ein schwerfälliges und zeitraubendes Verfahren, da der Vorgang für alle Kapitel der Verfassung wiederholt werden muss. Der Premierminister gab am Mittwoch das Ergebnis in einer Pressemitteilung bekannt: Der erste Antrag wurde nur von 7397 gültigen Unterschriften unterstützt, was weit unter den erforderlichen 25.000 liegt.

Somit kann das Referendum weiterhin nur in Gang gesetzt werden, wenn sich die CSV den anderen Oppositionsparteien anschließt, die den Antrag bereits unterzeichnet haben. Der Antrag muss von mehr als einem Viertel der Abgeordneten, also 16 Personen, unterstützt werden. Acht tun dies bereits (ADR, déi Lenk und Piraten). Mit der Unterstützung der 21 CSV-Abgeordneten würde das erforderliche Quorum erreicht werden.

