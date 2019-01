Die Briten in Luxemburg sind tief besorgt

Die politische Situation in ihrem Land treibt auch den in Luxemburg lebenden Briten Sorgenfalten ins Gesicht. Zwei Tage nachdem das Unterhaus in London gegen den Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May stimmte, herrscht vor allem eines: Unsicherheit. «Es ist noch immer völlig unklar, was passieren wird. Kommt ein harter Brexit oder überhaupt keiner» sagt Liam, der in Claudsen lebt. «Wir brauchen eine schnelle Lösung», ergänzt Ahmed, der aus London nach Luxemburg kam.

«Es ist peinlich, dass die Premierministerin nach einer zweijährigen Verhandlung nicht in der Lage war, ein geeignetes Abkommen auszuhandeln», sagt Alisson, der bei Amazon arbeitet. Sie bedauert das Gezerre zwischen der britischen Hauptstadt und Brüssel, und glaubt, dass Theresa May «eine Aufgabe übernehmen musste, die nicht zu bewältigen ist». Neuwahlen in Großbritannien würden ihrer Meinung nach die Situation weiter verschlimmern. Sie erwartet, dass in den kommenden Monaten weitere Unternehmen das Vereinigte Königreich verlassen: «Die Flucht hat bereits begonnen.»

«Die EU braucht uns»

Auch Theo ist wenig begeistert: «Die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt ohne ein Abkommen die EU verlassen, ist dramatisch gestiegen. Wir machen uns ersthafte Sorgen. Der Microsoft-Angestellte fordert ein neues Referendum, «weil wir jetzt viel mehr Informationen haben als bei der ersten Abstimmung im Jahr 2016». In der Zwischenzeit hofft er, dass sich die luxemburgische Regierung «um die auf ihrem Territorium lebenden Briten kümmert».

Gelassen blickt dagegen Rebecca der Zukunft entgegen. Sie glaubt, dass die Mitgliedsstaaten der EU alles tun werden, damit Großbritannien in der Union bleibt. «Weil sie uns brauchen», sagt sie. Mike stellt fest, dass «der britischen Gesellschaft eine schwierige Zeit bevorsteht. Ich bin nicht gerade optimistisch.»

(Joseph Gaulier/L'essentiel)