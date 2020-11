Mieten dürfen bis Juni 2021 nicht erhöht werden

Mieter, die wegen der Coronakrise in finanzielle Not geraten sind, können ein wenig aufatmen: Die Mietpreise dürfen in Luxemburg weiterhin nicht erhöht werden. Der Regierungsrat billigte an diesem Freitag einen Gesetzentwurf, der vorsieht, dass die Mietpreiserhöhung um weitere sechs Monate – bis zum 30. Juni 2021 – eingefroren wird.

Die Regierung hatte diese Maßnahme zunächst für den Zeitraum vom 20. Mai bis zum 24. Juni 2020 ergriffen und sie währenddessen bis zum 31. Dezember 2020 verlängert.

Zudem arbeitet die Regierung derzeit ein Gesetz aus, das die Mieten im Großherzogtum besser regulieren soll. Der Text soll einem drastischen Anstieg der Mietpreise, wie es ihn in den vergangenen Jahren gegeben hat, den Riegel vorschieben.

(ol/L'essentiel)