«Sich impfen lassen, um arbeiten zu gehen, ist irre»

Am kommenden Freitagabend soll in Luxemburg ein weißer Marsch gegen die Corona-Maßnahmen stattfinden. Treffpunkt der Demonstration ist bei der Luxemburger Philharmonie. Bereits vor zwei Wochen hatten nach Einschätzungen der Polizei etwa 4500 CovidCheck-Gegner demonstriert. Dazu gehörte auch Sandra. Dieses Mal habe die junge Frau vor, in Begleitung ihrer Tochter und weiterer Personen dabei zu sein. «Ich war beim letzten Mal sehr beeindruckt zu sehen, wie viele Menschen gemeinsam für die gleiche Sache – unsere Freiheit – kämpfen», erzählt die Familienmutter. «Den Nichtgeimpften das Leben schwer zu machen» – wie Xavier Bettel (DP) ankündigte – sei laut Sandra eines Premierministers nicht würdig. «Wenn mir eines Tages jemand gesagt hätte, dass die Leute sich spritzen lassen müssen, um zur Arbeit zu gehen, hätte ich dieser Person gesagt, dass sie irre ist. Eigentlich ist unsere Regierung verrückt geworden», ergänzt sie.

Vom Handwerker über Kinder bis hin zum Arzt: Bei der Corona-Protestbewegung vor zwei Wochen waren Menschen unterschiedlichen Alters und sozialer Herkunft dabei. «Wir müssen unseren Kindern beibringen, für das zu kämpfen, was sie für richtig halten. Ich möchte, dass meine Tochter sich später an all die Menschen erinnert, die gemeinsam für ihre Freiheit marschiert sind», ergänzt Sandra. Wie Sandra ist auch Sabine motiviert am Freitag mitzumachen. Sie befürchtet, «die Errichtung eines undemokratischen Regimes». «Gewisse Menschen sind nicht allgemein gegen die Impfung, aber vielleicht gegen die Corona-Impfung», sagt sie. Sie wolle einfach «gegen Regierungsmaßnahmen, die nicht mehr menschlich sind, ein Zeichen setzen».

«Freie Wahl haben, ohne dafür bestraft zu werden»

Am Freitag steht erneut die Corona-Impfung im Mittelpunkt der Forderungen. «Wir sollten freie Wahl haben, ohne dafür bestraft zu werden», so Sandra. Sabine fürchtet «die Nebenwirkungen dieser experimentellen Behandlung». Bei der letzten Corona-Protestbewegung am 14. Oktober war sie besonders von der Menschenmasse beeindruckt, die sich vor dem Gebäude der Philarmonie versammelt hatte. Dennoch findet sie, dass «die Demonstranten in Luxemburg zu höflich sind». «Sie sollten auf der Straße und nicht auf dem Bürgersteig demonstrieren», sagt sie. Doch wie sollte dann laut den CovidCheck-Gegnern, das Coronavirus bekämpft werden? «Es gibt keine Pandemie. Um diese Lüge zu beenden, müssen Menschen ihre Fehler einsehen», sagt Sabine, die sich selber als eine Whistleblowerin betrachtet. Es bleibt die Frage, ob solche Ansichten bei den Angehörigen der fünf Millionen Corona-Opfern – darunter 843 Menschen in Luxemburg – gut ankommen.

Dennoch hat die wachsende Zahl der Demonstranten die Aufmerksamkeit der Politiker auf sich gezogen. Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) stimmte L’essentiel gegenüber zu, dass «nicht nur Extremisten, die an der Existenz des Coronavirus zweifeln, an der Protestbewegung teilnehmen». Bei den Demonstranten handele es sich um eine Mischung aus unzufriedenen und besorgten Menschen. Ihrer Meinung nach werde die Herausforderung, Fake-News zu neutralisieren, immer größer. «Das einzige, das wir dagegen tun können ist, objektive Informationen zu geben und bei der Bevölkerung das Vertrauen in unseren Institutionen aufzubauen und die Fragen der Menschen zu beantworten», sagt sie. Die Auswahl der Informationsquellen sei dementsprechend übrigens sehr wichtig. Die Ministerin fordert die Bevölkerung dazu auf, «sich auf die offiziellen Kanäle zu informieren und ihre Quellen zu diversifizieren». «In den sozialen Netzwerken befindet man sich nämlich in seiner Blase, das ist gefährlich», sagt sie.

(jw/nm/L'essentiel)