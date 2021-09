«Manches hat sich getan, aber nicht schnell genug»

Im März 2019 versammelte Youth for Climate Luxembourg (YFCL) 15.000 Menschen in der Hauptstadt, um die Klimaneutralität des Landes bis 2030 zu fordern. Zweieinhalb Jahre später sind die jungen Leute am Freitagmorgen wieder auf der Straße – und nicht wirklich von den Fortschritten überzeugt. Denn im Verhältnis zu seiner Größe ist das Großherzogtum immer noch eines der Länder mit dem größten ökologischen Fußabdruck.

Umso größer scheinen die Ziele der Regierung: Nach Angaben von Umweltministerin Carole Dieschbourg strebt Luxemburg bis 2030 eine Reduzierung der CO2-Emissionen um 55 Prozent an. Bis 2050 will das Großherzogtum kohlenstoffneutral sein. «Einem Bericht zufolge wird die Erwärmung bis 2030 jedoch bereits 1,5 Prozent erreicht haben», sagt YFCL-Sprecherin Natasha Lepage.

«Der öffentliche Verkehr muss an die Bedürfnisse der Menschen angepasst werden»

Die Klima-Bewegung hat sich nach eigenen Angaben verjüngt – scheint aber nicht weniger motiviert. Vor allem sind ihnen die Ziele der Regierung offenbar nicht ambitioniert genug. «Warum schafft es Luxemburg mit den Grünen in der Regierung nicht, schneller zu sein?», fragt sich Natasha Lepage. «Manches hat sich getan, aber es geht nicht schnell genug.» So sei der kostenlose öffentliche Personennahverkehr ein wichtiger Schritt, «aber er muss auch effizient sein und an die Bedürfnisse angepasst werden», sagt Lepage, «damit die Menschen ihre Gewohnheiten ändern.»

So ganz kann Energieminister Claude Turmes (déi Gréng) die Kritik an ihn und seiner Partei nicht stehen lassen. «Wir haben noch nie so viel gehandelt wie in dieser Regierung. Wir haben bereits mehr umgesetzt, als im Koalitionsvertrag vorgesehen war, wie etwa die CO2-Steuer», sagt Turmes und weist darauf hin, dass es «arrogant wäre zu sagen, dass wir in drei Jahren von 18 Tonnen CO2 pro Person auf eine reduzieren können.»

Dennoch hofft er, dass an diesem Freitag «so viele junge Menschen wie möglich» mobilisiert werden und fordert sie auch auf, ihre Berufswahl in diese Richtung zu lenken. «Ich brauche junge Leute, die Photovoltaikanlagen und Batterieladegeräte installieren», sagt er. Die Organisatoren «erwarten 1000 Menschen», hoffen aber ebenfalls auf mehr Teilnehmer.

