Bad Mondorf braucht neuen Bürgermeister

Durch den Wechsel von «Député-Maire» Lex Delles (DP) in die Regierung ist der Posten des Gemeindechefs von Bad Mondorf frei geworden. Delles' neuer Job in der Regierung ist mit seinen Mandaten in der 5000-Einwohner-Gemeinde und in der Chamber nicht vereinbar.

Als neuer Bürgermeister von Bad Mondorf steht Steve Reckel (DP) bereit. Der 41-jährige Bankangestellte übt derzeit das Amt des Ersten Schöffen in der Thermalgemeinde aus.

(L'essentiel)