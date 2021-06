Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel ist mit dem Coronavirus infiziert. Wie die Regierung am Sonntagvormittag mitteilt, fiel ein Selbsttest positiv aus. Demnach begab sich Bettel gemäß den Bestimmungen der Gesundheitsdirektion noch am Morgen in Selbstisolation.

Ein anschließend durchgeführter PCR-Test bestätigte das Ergebnis des Selbsttests. Der Premierminister, der am 6. Mai seine erste Dosis mit dem Impfstoff des Herstellers Astrazeneca erhielt, befindet sich nun für zehn Tage in Isolation.

Xavier Bettel leide derzeit unter leichten Symptomen wie Fieber und Kopfschmerzen, werde seine Aufgaben und Funktionen aber weiterhin per Telearbeit wahrnehmen.

(aub/L'essentiel)