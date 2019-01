Rettungskräfte sollen besser geschützt werden

Immer wieder werden die Rettungskräfte des Großherzogtums im Einsatz von Patienten oder deren Angehörigen bedroht oder sogar körperlich attackiert. Daher sollen sie in Zukunft besser vor Gewalt geschützt werden. Der «Code pénal» soll nun dahingehend geändert werden, dass sie in gleichem Maße vor Angriffen geschützt sind, wie Polizisten Ministerialbeamte, Landes- oder Forstbeamte.

Dem Parlament schwebte zunächst ein spezifisches Gesetz zum Schutz von Feuerwehrleuten und Ersthelfern im Falle eines Angriffs vor. «Schließlich haben wir aber beschlossen, den entsprechenden Abschnitt des Strafgesetzbuches zu ändern, um die Liste der zu Schützenden zu erweitern», erklärt der Vorsitzende des Rechtsausschusses, Charles Margue. In der ersten Hälfte des vergangenen Jahres wurden 23 Angriffe auf Feuerwehrleute und die Rettungsdienste registriert.

Darüber hinaus haben die Mitglieder des Rechtsausschusses am Mittwoch den Gesetzentwurf über die Leibesvisitation diskutiert. «Die Mitglieder der Kommission baten Vertreter der Staatsanwaltschaft und der Polizei, ihnen ihre Probleme vor Ort zu erläutern», so Margue. Gegen den Gesetzentwurf waren mehrere formelle Einwände des Staatsrates erhoben worden. Das Justizministerium wird parallel zum laufenden Gesetzgebungsverfahren Änderungen vornehmen, «um diese Einwände zu überwinden». Was das Gesetz angeht, sei «die Achtung der Menschenrechte das wichtigste», so der Déi-Gréng-Abgeordnete.

(Patrick Théry/L'essentiel)