Radarfalle auf A4 blitzt nur in eine Richtung

Artikel per Mail weiterempfehlen

Seit Februar dieses Jahres wird auf der Autobahn A4 in Richtung Esch eine Brücke zwischen der Ausfahrt Leudelingen-Süd und der Ausfahrt Steinbrücken gebaut. An dieser Baustelle wurde die Geschwindigkeit auf 70 km/h reduziert. Ein fest installierter Blitzer soll Autofahrer davon abschrecken, an dieser vom Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten als «gefährlich» eingestuften Strecke, aufs Gaspedal zu drücken.

Nun stellen sich viele Verkehrsteilnehmer aber die Frage, ob die Radarfalle in beide Richtungen blitzt oder gar ein zweiter Blitzer aufgestellt wurde. «Es gibt nur einen Blitzer, der ausschließlich in Richtung Luxemburg-Esch eingesetzt wird. Dieser bleibt bis zum Ende der Hauptarbeiten, also bis Anfang Juni, aktiv», erklärt ein Sprecher des Ministeriums im Gespräch mit L’essentiel.

(OL/L'essentiel)