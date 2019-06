Unbekannte greifen in die Hesperinger Kassen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wurde Geld, das der Gemeinde Hesperingen zusteht, unterschlagen? Davon gehen der Bürgermeister und die Gemeindeschöffen aus. In einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung teilte die Gemeinde mit, dass sie beim Ermittlungsrichter in Luxemburg eine Anzeige gegen Unbekannt eingereicht habe. Es geht um Urkundenfälschung und Veruntreuung öffentlicher Gelder. Bürgermeister Marc Lies (CSV) und die Schöffen reichten ebenfalls eine Zivilklage ein.

Um wie viel Geld es dabei geht, ist nicht bekannt. Ein Schuldner der Gemeinde habe seine Rechnungen nicht gezahlt, wie die Hesperinger Kämmerei erklärte. Der Schuldner erklärte jedoch, dass er das Geld bereits zurückgegeben hätte. Allerdings floss es auf ein Bankkonto, das nicht der Gemeinde Hesperingen gehört – möglicherweise auf ein Privatkonto. Die Behörden geht nun der Frage nach, wer den Schuldner gebeten hat, die Überweisung auf dieses Konto vorzunehmen.

In der Vergangenheit wurde das falsche Konto bereits von zwei Lieferanten der Gemeinde genutzt.

(jw/L'essentiel)