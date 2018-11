Internet-​​User in Luxemburg surfen mit Highspeed

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Institut luxembourgeois de régulation (ILR) hat im April sein Prüfungstool checkmynet.lu auf den Markt gebracht. Mittels diesem können Verbraucher die tatsächliche Geschwindigkeit ihrer Internetverbindung messen. So kann überprüft werden, ob der Internetanbieter die im Vertrag festgehaltene Geschwindigkeit liefert.

Etwas mehr als sechs Monaten nach dem Release von checkmynet.lu hat das ILR nun Zahlen zur Nutzung herausgegeben. Laut Auswertungen hatte es zwischen April und Ende Oktober rund 69.500 Tests gegeben. Die App wurde 7600 Mal installiert, davon 5600 Mal auf iOS und 2000 Mal auf Android-Geräten. Die Webseite selbst wurde mehr als 20.000 Mal besucht.

Das ILR wertet den Bericht als «einen großen Erfolg», der es nebenbei ermöglicht, eine «signifikante Verbesserung des in Luxemburg verfügbaren Netzes» festzustellen. So übersteigt die durchschnittliche Downloadrate 100Mbit/s auf dem Festnetz und 40 Mbit/s über das Mobilfunknetz. Mehr als 90 Prozent der mobilen Messungen wurden im 4G-Netz durchgeführt, was ein weiterer Beleg für die gute Abdeckung im Großherzogtum ist.

(L'essentiel)