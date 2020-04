So soll die Schule in Luxemburg wieder anlaufen

Ab dem 11. Mai sollen die Schulen für die höheren Klassen wieder öffnen, am 25. Mai sollen Grundschulen und Kinderkrippen folgen. Das kündigte Premierminister Xavier Bettel (DP) auf der Pressekonferenz am Mittwoch an. Am heutigen Donnerstag wird Bildungsminister Claude Meisch (DP) im Rahmen einer Online-Pressekonferenz um 14 Uhr genauer auf die beschlossenen Maßnahmen eingehen.

Wie immer können Sie den Livestream bei uns live verfolgen:

(L'essentiel)